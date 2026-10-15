La película de "Papi Ricky" llega al streaming: ¿Cuándo y dónde se podrá ver?

La película de "Papi Ricky", que reunió en la gran pantalla a Jorge Zabaleta, Mane Swett y Belén Soto, ya tiene fecha de estreno en streaming.

Fue la propia actriz que da vida a "Alicia" quien confirmó en su cuenta de Instagram que el largometraje estará disponible en la plataforma Prime Video, de Amazon, el próximo 23 de octubre, a casi dos meses de su debut en las salas nacionales.

El anuncio fue acompañado por una serie de clips de la película que continúa la historia de la teleserie de 2007 emitida por Canal 13, teniendo a los personajes enfrentados a la futura boda de "Alicia" con un joven español, obligando a "Ricky" (Zabaleta) y "Catrala" (Swett) a trabajar juntos para impedir la unión.

Bajo la dirección del argentino Sebastián Schindel, también contó con el regreso de Silvia Santelices como "Matilde", la abuela de "Catalina", y de Héctor Morales como el impulsivo "Gabo".

"Hay mucha historia que contar", aseguró Zabaleta al conversar con Cooperativa en agosto pasado, pero el continuar con más películas depende exclusivamente "de que nos vaya bien con esta primera entrega para que después sigamos contando más historias".

Después de todo, reflexionó el actor, "son historias potentes que marcaron a muchas personas, entonces, dejarlas ahí en el olvido… esto debería ser una tendencia: retomar estas historias y convertirlas en una continuación".