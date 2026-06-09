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Tópicos: Magazine | Streaming

La secundaria será aún más difícil para "Elle" en el tráiler de la precuela de "Legalmente Rubia"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lexi Minetree da vida al querido personaje de Reese Witherspoon en su adolescencia.

La secundaria será aún más difícil para
 Amazon MGM Studios

La serie cuenta con June Diane Raphael como "Eva" y Tom Everett Scott como "Wyatt", los padres de "Elle".

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Lexi Minetree protagoniza el nuevo tráiler de "Elle", la esperada serie precuela de "Legamente Rubia", presentando la adolescencia de la abogada fashionista que Reese Witherspoon inmortalizó en la gran pantalla.

Tanta es la fe que existe en este proyecto que Prime Video ya renovó la serie para una segunda temporada.

En esta oportunidad, descubriremos que hubo algo aún más difícil que Harvard para la querida "Elle Woods": la secundaria, en 1995.

Mucho antes de que hiciera historia en Harvard, la veremos enfrentarse a un cambio de ciudad, saliendo de las comodidades de Bel-Air para llegar a una fría y nada rosa Seattle, moviéndose en las tumultuosas aguas de la secundaria con complejas amistades, romances prohibidos y cuestionables elecciones de moda.

Con cada reto, además de formar un vínculo más cercano con su madre, se acerca más a la joven que llegamos a conocer y amar en las películas.

Witherspoon también es parte del proyecto como productora ejecutiva, siendo una serie creada por Laura Kittrell ("Insecure"), quien comparte el rol de showrunner o jefa creativa con Caroline Dries.

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Con June Diane Raphael como "Eva" y Tom Everett Scott como "Wyatt", los padres de "Elle", la serie producida por Amazon MGM Studios y Hello Sunshine estrenará su primera temporada completa el próximo 1 de julio en el streaming Prime Video.

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