Llegó el final de "The Bear": Esto deben saber antes de la última temporada

"The Bear" ("El Oso") cierra la cocina con el día más largo para la serie en su quinta y última temporada que se estrena este jueves, presentando el adiós del agitando mundo de normas culinarias y ritmos gastronómicos cargado no solo de estrés, sino también de compañerismo.

Creada por Christopher Storer, la serie protagonizada por Jeremy Allen White ha ganado 21 premios Emmy desde su estreno en 2022, cuando conocimos a "Carmen 'Carmy' Berzatto" tomando las riendas de un caótico local de comida rápida de Chicago tras la muerte de su hermano "Mikey" (Jon Bernthal).

Entre el drama familiar los traumas y la intensidad de la cocina, el chef logró no solo levantar aquella sandwichería, sino que también apostó por transformar el local en un restaurante de alta cocina llamado "El Oso".

Un proyecto gastronómico al que pudo llegar chocando y trabajando con un equipo de excelencia, incluyendo a la joven chef y socia creativa "Sydney" (Ayo Edebiri), su primo "Richie" (Ebon Moss-Bachrach), el disciplinado chef pastelero "Marcus" (Lionel Boyce), la hábil cocinera "Tina" (Liza Colón-Zayas) y su hermana "Natalie 'Sugar' Berzatto" (Abby Elliott), quien resulta ser el sostén administrativo y emocional del restaurante.

El primo "Richie" se transformó en uno de los personajes favoritos de la audiencia. (Foto: Disney+)

¿Qué ocurrió en la cuarta temporada?

Un giro inesperado se tomó el final del ciclo pasado, cuando "Carmy" anunció su decisión de abandonar el restaurante, dejando atrás la industria gastronómica para poder sanar y tratar sus propios traumas.

"Sydney", junto a "Richie" y "Sugar", son los nuevos socios del restaurante, pero el futuro no se ve nada auspicioso al estar hundido en deudas.

¿Dónde inicia la temporada final?

Todo comienza a la mañana siguiente de que "Carmy" comunicara su decisión de dejar el restaurante y toda la temporada se desarrolla en el transcurso de un día: en medio de su inminente partida, el equipo tendrá su primera jornada operando tras terminarse el plazo para autofinanciarse. Y aún están lejos de obtener ganancias.

Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin.

¿Cuántos episodios?

El ciclo final de "The Bear" tendrá ocho episodios para cerrar su historia, estrenándose todos al mismo tiempo.

¿Dónde ver la última temporada?

La quinta y última temporada de "The Bear" se estrena a las 21:00 horas de este jueves 25 de junio en el streaming Disney+.