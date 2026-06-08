La cocina cierra en el tráiler de la temporada final de "The Bear": Fecha de estreno

No queda nada que perder para esta cocina en la quinta y última temporada de "The Bear" ("El Oso"), cuyo tráiler al ritmo de "Love, Reign O'er Me" de The Who anticipa un desafío final antes de la gran despedida en la pantalla chica.

La historia continuará a la mañana siguiente de que "Sydney" (Ayo Edebiri), "Richie" (Ebon Moss-Bachrach) y "Sugar" (Abby Elliott) descubrieran que "Carmy" (Jeremy Allen White) ha decidido abandonar la industria gastronómica, dejándoles el restaurante a ellos.

Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin.

La serie también está protagonizada por Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, sumando apariciones de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis.

Creada por Christopher Storer, "The Bear" estrenará todos los episodios de su temporada final el próximo jueves 25 de junio en el streaming Disney+.