"Pokémon" aterriza en Disney+: La serie original estará disponible en 2027

La franquicia "Pokémon" sigue expandiendo su presencia global y ahora aterrizará en el streaming Disney+, comenzando en 2027 con el debut de la serie animada original que comenzó toda la aventura en un lejano 1997.

Todo esto como parte de un acuerdo de distribución global entre la plataforma de Disney y The Pokémon Company International, que ya permite ver las primeras aventuras de "Ash" y "Pikachu" en EE.UU. y otros mercados al ser el primer título lanzado bajo esta nueva alianza.

La animación clásica, que se conoce como "Pokémon la serie: El comienzo", recién estará disponible en Latinoamérica el próximo año, donde volveremos las primeras aventuras del joven entrenador de Pueblo Paleta junto a su compañero Pokémon.

Además, el acuerdo incluye la serie stop-motion original "Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu" ("Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd and Pichu"), realizada por Aardman ("Pollitos en Fuga") y que llegará en 2027.