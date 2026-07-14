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Tópicos: Magazine | Streaming

Robert De Niro y Adam Scott protagonizan el thriller "The Whisper Man" en Netflix

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película llegará al streaming en agosto.

Robert De Niro y Adam Scott protagonizan el thriller
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La inédita dupla formada por Robert De Niro y Adam Scott serán los protagonistas de "The Whisper Man", un nuevo thriller policial producido por Netflix.

La película, dirigida por James Ashcroft, sigue a un policía retirado (De Niro) y a una escritora de casos policiales (Michelle Monaghan) buscan desesperadamente al hijo de 8 años de esta, quien fue secuestrado.

La cinta también cuenta con la producción de AGBO, la productora de los hermanos Anthony y Joe Russo.

El estreno de "The Whisper Man" en Netflix está fijado para el próximo 28 de agosto.

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