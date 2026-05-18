"Spider-Noir" será la primera serie grabada a color y en blanco y negro: "Tuvimos que probar todo antes"

El próximo 27 de mayo la plataforma Prime Video estrenará un hito televisivo con "Spider-Noir". Y no precisamente porque será el debut de la mega estrella Nicolas Cage en una serie, si no que por el ambicioso desafío técnico de la producción.

Por primera vez una serie de televisión contará con dos versiones exactamente iguales, salvo sus colores. Porque "Spider-Noir" podrá verse en blanco y negro, pero también a todo color.

Cada versión aporta lo suyo a la percepción de la serie. Mientras que en el blanco y negro resaltan las características "noir" de esta clásica historia de detectives, los tonos vívidos del color hacen que brillen las secuencias de acción y le dan cálidez al humor y al drama de la obra.

"Han habido producciones que se presentan en ambos formatos, pero es porque fueron trabajados en postproducción. Creo que esta es la primera vez que se hace deliberadamente y fue increíblemente desafiante", señaló a Cooperativa Oren Uziel, uno de los creadores de "Spider-Noir".

Durante el proceso de rodaje los equipos grabaron cada escena con dos monitores que mostraban cómo quedaría el resultado final en ambas versiones. "Cada trozo de tela, cada color de pintura, cada lápiz labial, el maquillaje, cada whisky, y todo tuvo que ser probado por varios meses antes de comenzar las grabaciones, pero valió la pena", detalló Uziel.