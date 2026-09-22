Stephen King aplaude la nueva serie de Pablo Larraín "Mis muertos tristes"

El aclamado escritor y productor Stephen King ("El resplandor,It") se deshizo en elogios para "Mis muertos tristes", la nueva serie del director chileno Pablo Larraín.

A través de sus redes sociales, el reconocido "maestro del terror" aseguró que la temática de la serie es "una idea genial" y aprovechó de recomendarla.

"¿Qué pasaría si alguien que puede escuchar (y a veces ver) a los muertos se cayera en el depósito de agua de la ciudad y comenzara a descomponerse. ¿Y si todos los que toman el agua empiezan a experimentar lo mismo?", se preguntó King, aludiendo a la sinopsis de "Mis muertos tristes".

La relación entre el escritor y su "old amigo" Pablo Larraín se remonta a 2021 cuando el chileno dirigió la adaptación televisiva de su novela "Lisey's Story".

"Mis muertos tristes", que acaba de tener su estreno mundial en la Selección Oficial del Festival de San Sebastián, llegará a Netflix este 24 de septiembre.