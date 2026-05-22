"Vought Rising": Liberan tráiler de la nueva serie de "The Boys"

La serie "The Boys" acaba de finalizar y ya nos entrega un primer vistazo a la nueva serie de su universo, "Vought Rising", que trae de regreso a Jensen Ackles como "Soldier Boy".

Inspirada en la saga de los corrompidos superhéroes creada en los cómics por Garth Ennis y Darick Robertson, se trata de una precuela que se desarrolla en la Nueva York de los años '50 para revelar los orígenes de la corporación Vought International.

Ahí nos volveremos a encontrar con Aya Cash, a quien conocimos como "Stormfront" en la serie original, pero que en aquellos años respondía al nombre de "Clara Vought".

Sumando a Mason Dye como "Bombsight", Elizabeth Posey como "Private Angel" y Will Hochman como "Torpedo", esta serie precuela se estrenará durante el 2027 en la plataforma de streaming Prime Video.

Paul Grellong, productor ejecutivo de "The Boys", ejerce como productor ejecutivo y showrunner o jefe creativo de "Vought Rising", donde Ackles y Cash también tienen roles de productores.