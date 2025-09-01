Warwick Davis se une a la serie de "Harry Potter": Repetirá su personaje de las películas

El actor británico Warwick Davis, conocido por dar vida al profesor "Filius Flitwick" en la saga cinematográfica de "Harry Potter", retomará su papel en la nueva serie que prepara la plataforma HBO para 2027.

La cadena anunció en un comunicado el regreso de Davis al universo de "Harry Potter", convirtiéndose en el primer actor de la franquicia cinematográfica en repetir su rol para la próxima serie de televisión.

Davis, de 55 años, también dio vida al cajero del banco mágico "Gringotts" y puso voz al duende "Griphook", que en la nueva serie será interpretado por el actor inglés Leigh Gill, según confirmó HBO.

El actor británico, que padece displasia espondiloepifisaria congénita, un tipo de enanismo, recibió el premio BAFTA de Honor en la edición de 2025 por toda su trayectoria profesional.

Del mismo modo, junto con la confirmación de Davis, la plataforma anunció la elección de Elijah Oshin como "Dean Thomas", Finn Stephens como "Vincent Crabbe" y William Nash como "Gregory Goyle", que se unen a todos los ya confirmados con anterioridad.

La serie, que debutará en 2027 en HBO y HBO Max, está escrita y producida por Francisca Gardiner. Mark Mylod dirigirá algunos episodios y cuenta con el respaldo y la producción ejecutiva de la escritora de la saga, J.K. Rowling.