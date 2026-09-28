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Tópicos: Magazine | Televisión | Canal 13

"Alfombra Roja" presentó al panel de su versión 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Millaray Viera y Nacho Gutiérrez encabezarán la nueva etapa del programa de farándula.

 Canal 13

El recordado espacio de farándula regresa este lunes 5 de octubre.

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El regreso de "Alfombra Roja" en Canal 13 ya tiene los panelistas de la versión 2026 del recordado programa de farándula del excanal del angelito.

Marcela Vacarezza, Francisca Merino, Cecilia Gutiérrez, Isidora Gaete, César Campos, Mario Velasco y Nelson "El Colombiano" Beltrán serán los integrantes del selecto panel que revelará los secretos de los famosos en el renovado espacio televisivo.

Estas figuras acompañarán a los conductores Nacho Gutiérrez y Millaray Viera en la nueva versión del programa, que promete "una propuesta completamente renovada y conectada con la actualidad".

"Alfombra Roja" regresará a las pantallas de Canal 13 este lunes 5 de octubre, a las 17:00 horas, emitiéndose de lunes a viernes.

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