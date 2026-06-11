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Tópicos: Magazine | Televisión | Chilevisión

CHV anunció nuevo programa de canto con famosos y en horario prime

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Fiebre de Canto" será el primer spin-off de "Fiebre de Baile", nuevamente bajo la conducción de Diana Bolocco.

CHV anunció nuevo programa de canto con famosos y en horario prime
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El nuevo espacio aún no tiene fecha de estreno.
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Chilevisión aprovechó el inicio del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos para anunciar un nuevo programa de canto con famosos y en horario prime.

Antes de comenzar las transmisiones del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la señal presentó su próxima apuesta llamada "Fiebre de Canto".

Este primer spin-off del exitoso "Fiebre de Baile" volverá a contar con la conducción de Diana Bolocco, siendo un espacio que "convocará a un grupo de famosos para descubrir su talento para cantar y potenciarlo durante el desarrollo del programa".

De momento, no hay detalles sobre los participantes ni se ha revelado la fecha de estreno.

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