CHV anunció nuevo programa de canto con famosos y en horario prime
"Fiebre de Canto" será el primer spin-off de "Fiebre de Baile", nuevamente bajo la conducción de Diana Bolocco.
El nuevo espacio aún no tiene fecha de estreno.
"Fiebre de Canto" será el primer spin-off de "Fiebre de Baile", nuevamente bajo la conducción de Diana Bolocco.
El nuevo espacio aún no tiene fecha de estreno.
Chilevisión aprovechó el inicio del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos para anunciar un nuevo programa de canto con famosos y en horario prime.
Antes de comenzar las transmisiones del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la señal presentó su próxima apuesta llamada "Fiebre de Canto".
Este primer spin-off del exitoso "Fiebre de Baile" volverá a contar con la conducción de Diana Bolocco, siendo un espacio que "convocará a un grupo de famosos para descubrir su talento para cantar y potenciarlo durante el desarrollo del programa".
De momento, no hay detalles sobre los participantes ni se ha revelado la fecha de estreno.