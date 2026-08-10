"Fiebre de Canto" confirmó fecha de estreno: Conoce a los participantes

"Fiebre de Canto", el nuevo estelar de Chilevisión que pondrá a famosos a competir cantando en vivo, confirmó su estreno para este domingo 16 de agosto, después de "CHV Noticias".

El programa será el sucesor de "Fiebre de Baile", que tendrá su gran final en el Movistar Arena este jueves 13 de agosto.

La animación del programa estará a cargo de Diana Bolocco, teniendo un jurado conformado por Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian.

Además, Emilia Daiber tendrá la doble labor de estar a cargo del backstage y del espacio satélite "El Var: el after del canto". Por su parte, el react será encabezado por Claudio Michaux.

Los famosos en competencia

El programa también confirmó a los famosos que buscarán convencer al jurado y al público con su voz y versatilidad en la competencia:

Alessia Traverso

Jota Saavedra

Cata Pulido

Mauricio Pinilla

Coni Piccoli

Fanny Cuevas

Cuco Cerda

Juan Vera

Cata Days

Geraldine Muñoz

Mariela Montero

Daniela Nicolás

Eva Gómez

Fernando Larraín

Matías Oviedo

Etienne Bobenrieth

Julio Milostich

Nel Mauri

Juan Pedro Verdier

Cami Andrade

"Fiebre de Canto" se emitirá de domingo a miércoles por las pantallas de CHV en horario prime.