Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago8.9°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Chilevisión

"Fiebre de Canto" confirmó fecha de estreno: Conoce a los participantes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Diana Bolocco conducirá el nuevo estelar de Chilevisión.

 CHV

Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian conforman el jurado del programa.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"Fiebre de Canto", el nuevo estelar de Chilevisión que pondrá a famosos a competir cantando en vivo, confirmó su estreno para este domingo 16 de agosto, después de "CHV Noticias".

El programa será el sucesor de "Fiebre de Baile", que tendrá su gran final en el Movistar Arena este jueves 13 de agosto.

La animación del programa estará a cargo de Diana Bolocco, teniendo un jurado conformado por Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian.

Además, Emilia Daiber tendrá la doble labor de estar a cargo del backstage y del espacio satélite "El Var: el after del canto". Por su parte, el react será encabezado por Claudio Michaux.

Los famosos en competencia

El programa también confirmó a los famosos que buscarán convencer al jurado y al público con su voz y versatilidad en la competencia:

  • Alessia Traverso
  • Jota Saavedra
  • Cata Pulido
  • Mauricio Pinilla
  • Coni Piccoli
  • Fanny Cuevas
  • Cuco Cerda
  • Juan Vera
  • Cata Days
  • Geraldine Muñoz
  • Mariela Montero
  • Daniela Nicolás
  • Eva Gómez
  • Fernando Larraín
  • Matías Oviedo
  • Etienne Bobenrieth
  • Julio Milostich
  • Nel Mauri
  • Juan Pedro Verdier
  • Cami Andrade

"Fiebre de Canto" se emitirá de domingo a miércoles por las pantallas de CHV en horario prime.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada