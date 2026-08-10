"Fiebre de Canto" confirmó fecha de estreno: Conoce a los participantes
Diana Bolocco conducirá el nuevo estelar de Chilevisión.
Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian conforman el jurado del programa.
Diana Bolocco conducirá el nuevo estelar de Chilevisión.
Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian conforman el jurado del programa.
"Fiebre de Canto", el nuevo estelar de Chilevisión que pondrá a famosos a competir cantando en vivo, confirmó su estreno para este domingo 16 de agosto, después de "CHV Noticias".
El programa será el sucesor de "Fiebre de Baile", que tendrá su gran final en el Movistar Arena este jueves 13 de agosto.
La animación del programa estará a cargo de Diana Bolocco, teniendo un jurado conformado por Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian.
Además, Emilia Daiber tendrá la doble labor de estar a cargo del backstage y del espacio satélite "El Var: el after del canto". Por su parte, el react será encabezado por Claudio Michaux.
El programa también confirmó a los famosos que buscarán convencer al jurado y al público con su voz y versatilidad en la competencia:
"Fiebre de Canto" se emitirá de domingo a miércoles por las pantallas de CHV en horario prime.