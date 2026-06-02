Periodista de CHV fue desvinculado a seis meses de su llegada al matinal

El matinal "Contigo en la mañana" de Chilevisión sufrió una nueva baja con el despido del periodista Jorge Hans, a seis meses de su llegada al canal.

El experimentado comunicador se desempeñaba como reportero policial en el matinal de la señal de Machasa, a la cual había aterrizado en diciembre pasado como "un gran desafío".

Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por El Filtrador, el profesional fue desvinculado el viernes 29 de mayo, con la señal apuntando a una "mala evaluación".

Fue una de las contrataciones clave de Julio César Rodríguez en CHV antes de partir a Mega.

En concreto, Hans no logró adaptarse al formato del matinal en CHV y el canal no estaba satisfecho con su rendimiento.

Con 28 años de experiencia en Canal 13 y especializado en el reporteo policial, contó con una participación ocasional en "Mentiras Verdaderas" de La Red para luego desempeñarse como editor de TVN Red Coquimbo hasta noviembre de 2025. Fue una de las contrataciones clave de Julio César Rodríguez en CHV antes de partir a Mega.