Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago16.8°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Chilevisión

Periodista de CHV fue desvinculado a seis meses de su llegada al matinal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Jorge Hans aterrizó en "Contigo en la mañana" como reportero policial.

Periodista de CHV fue desvinculado a seis meses de su llegada al matinal
 CHV

El comunicador no logró adaptarse al formato del matinal.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El matinal "Contigo en la mañana" de Chilevisión sufrió una nueva baja con el despido del periodista Jorge Hans, a seis meses de su llegada al canal.

El experimentado comunicador se desempeñaba como reportero policial en el matinal de la señal de Machasa, a la cual había aterrizado en diciembre pasado como "un gran desafío".

Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por El Filtrador, el profesional fue desvinculado el viernes 29 de mayo, con la señal apuntando a una "mala evaluación".

Imagen foto_00000012
Fue una de las contrataciones clave de Julio César Rodríguez en CHV antes de partir a Mega.

En concreto, Hans no logró adaptarse al formato del matinal en CHV y el canal no estaba satisfecho con su rendimiento.

Con 28 años de experiencia en Canal 13 y especializado en el reporteo policial, contó con una participación ocasional en "Mentiras Verdaderas" de La Red para luego desempeñarse como editor de TVN Red Coquimbo hasta noviembre de 2025. Fue una de las contrataciones clave de Julio César Rodríguez en CHV antes de partir a Mega.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada