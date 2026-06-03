Eyzaguirre descartó ser responsable del despido de Feito: Acusó que audio filtrado es de 2023

Sigue la polémica por el despido de Gonzalo Feito de la conducción de "Sin Filtros", conociéndose los descargos de Sebastián Eyzaguirre, apuntado como el causante de la desvinculación al ser productor ejecutivos del programa de corte político.

En las últimas horas se filtró un audio de los gritos e insultos del "Cuchillo" en contra de Feito, con el conductor asegurando que no tenía contrato y que su excompañero de "CQC" tuvo un "ataque de celos" por haber iniciado otro programa de streaming, "Próceres", en Porcel TV, donde comparte la conducción con Pamela Le Roy.

Sin embargo, fue el propio Eyzaguirre quien salió al paso de las acusaciones, acusando en el programa web "La Cofradía" que el supuesto audio del despido corresponde al 23 de diciembre de 2023 y que "no hablo con ese señor hace mucho tiempo. Diciembre de 2023 y lo está poniendo como que fuera de ahora. Esa es la calaña de este hueón".

Hizo ver también que ha tenido conflictos con Feito desde los tiempos de "CQC", asegurando que " con este muchacho, porque ni siquiera da para que lo nombre, he tenido diferencias desde la etapa que soy 'CQC'. Me he agarrado a combos con él, he tenido siempre una reyerta, porque él es un mal bicho, porque él es mala persona"

Eyzaguirre se extendió mediante un video en su cuenta de Instagram, acusando un "acto malicioso por parte del señor Feito para tratar de construir una realidad que es totalmente inexacta" al haber filtrado este "audio privado" de "la forma más maliciosa y mala leche", pese ser de fines de 2023.

Y aclaró que él no fue responsable del despido de Feito: "No soy ni el dueño de la productora ni del programa en el que él trabaja".

"Efectivamente, mi empresa ha emitido ciertas asesorías y más a la productora que es dueña de ese formato y otros más, pero eso no tiene nada que ver en que yo tome finalmente la decisión de si el señor Feito continúe o no dentro de su trabajo", explicó.

Tras la salida de Feito de la conducción, fue reemplazado por Felipe Bianchi, como previa al arranque de "Sin Filtros Mundial", espacio centrado en el Mundial de Fútbol y se estrenará el próximo lunes 8 de junio.