"Hello, Goodbye": Stephen Colbert despidió su emblemático late junto a Paul McCartney

El humorista Stephen Colbert y su programa televisivo nocturno, "The Late Show", se despidieron este jueves en EE.UU. después de 11 años, entre referencias a su polémica cancelación por parte del canal CBS tras sus afiladas críticas al presidente Donald Trump.

El episodio final de "The Late Show With Stephen Colbert" con el cantante Paul McCartney como invitado, se alargó casi hasta la una de la madrugada de este viernes y fue el centro indiscutible de atención, ya que sus principales rivales, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, emitieron antiguos programas para no hacerle la competencia.

La franquicia "The Late Show" también se "jubiló" este jueves después de 33 años en CBS. Colbert fue contratado para sustituir al legendario David Letterman en 2015 y se convirtió en uno de los presentadores con mejor rating de su franja horaria, una popularidad alimentada por sus dardos a Trump.

Colbert, de 62 años, protagonizó un programa ligero marcado por la incertidumbre sobre quién sería su invitado final, pues se especulaba sobre el papa León XIV, así como una narrativa en torno a un agujero negro como metáfora de su anunciado final, que acaba absorbiéndolo todo y lo convierte en un mero recuerdo.

El astrofísico Neil DeGrasse Tyson hizo un cameo para explicar que el agujero negro había nacido a raíz de una contradicción: que el "Late show" fuera "el número uno" y a su vez fuera cancelado, por lo que advirtió de que el resto de los programas satíricos estaban bajo la amenaza de "ser destruidos".

A Colbert lo han arropado en sus últimos días decenas de famosos que han hecho cameos, incluido Bruce Springsteen, quien lo describió como "el primer tipo en EE.UU. que perdió su espectáculo porque tenemos un presidente que no soporta una broma".

Fue una noche agridulce en el teatro Ed Sullivan de Nueva York, cuya marquesina llena de bombillas parpadeantes ilumina un tramo de la avenida Broadway, y cuyo público estaba conmovido y ataviado con camisetas y gorras del programa.

McCartney regaló a Colbert una foto de The Beatles en aquel mismo teatro en la década de 1960, comparó el estado de la democracia con el de entonces y cerró el show cantando "Hello, goodbye" junto a la banda y el público, tras lo que fue el encargado de "apagar" el programa con una palanca.

Colbert sugirió que ahora disfrutará de su tiempo libre tras una exitosa carrera que incluyó "The Colbert Report" (2005-2014), un spin-off derivado de su participación en la parodia informativa "The Daily Show" (1997-2005), ambos de Comedy Central, en el que interpretaba a un alter ego conservador.

Trump celebró el fin del show de "este completo idiota"

Por su parte, Trump celebró este viernes el fin del programa televisivo de uno de sus más agudos críticos, al que calificó como un "completo idiota".

"Por fin se acabó lo de Colbert en CBS. ¡Increíble que durara tanto! No tiene talento, ni audiencia, ni vida. Era como un muerto en pantalla. Podrías sacar a cualquiera de la calle y sería mejor que este completo idiota. ¡Menos mal que por fin se fue!", escribió Trump en su red Truth Social en la madrugada.