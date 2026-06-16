José Antonio Neme tras sorpresivo despido de César Campos: "Me enteré súper bruscamente"

Luego de que Mega desvinculara sorpresivamente a César Campos, el animador José Antonio Neme se refirió a la salida del notero de "Mucho Gusto".

En conversación con "Que te lo digo", el conductor del espacio matutino lamentó la noticia sobre el periodista: "Siempre es triste porque, además de ser un gran profesional, es una gran persona".

"Yo me enteré así, súper bruscamente. La Karen (Doggenweiler) también. Estábamos juntos. Entonces, tiene que haber sido una decisión, digamos, tomada por la jefatura", declaró.

Además, el comunicador explicó que el despido del ex "Manos al Fuego" se debió a factores netamente económicos.

"Él se despidió del equipo y ahí tuvimos una conversación, donde se nos explicó que era un tema netamente económico, y que no tenía nada que ver con su rendimiento profesional, lo cual no dudo porque es un súper movilero, muy divertido, muy carismático", indicó.

"Entonces, esto respondió a un tema financiero, ajustes, números... No tengo más información y yo creo que no hay más información", cerró Neme .