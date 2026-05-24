La apuesta del renovado "Contigo en la mañana": "Sería un error imitar a cualquier conductor"

Este lunes 25 de mayo, el matinal "Contigo en la mañana" (CHV) iniciará un nuevo ciclo con el regreso de Roberto Cox al programa, sumándose al equipo integrado por Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Allison Göhler.

En este contexto, Cooperativa conversó con el panel sobre los desafíos de esta nueva etapa, instancia donde Arístegui remarcó que el norte del espacio estará en construir contenidos rigurosos frente al escenario actual, "combatiendo además la desinformación que hay a través de las redes sociales" para entregarle herramientas reales al público.

La nueva apuesta de "Contigo en la Mañana"

Con esta nueva propuesta, el matinal de Chilevisión buscará distanciarse del conflicto habitual de la franja para apostar por la utilidad pública y por entregar herramientas reales frente a la contingencia actual.

Para profundizar en este rol social, de la Iglesia enfatizó la importancia de este nuevo enfoque ante la sobrecarga de contenidos a la que se enfrentan las audiencias en el día a día. "Vivimos en una sociedad que está bien bombardeada de noticias verdaderas y falsas. Hay una especie de torbellino noticioso", comentó el conductor.

En ese sentido, planteó que el norte del matinal será apuntar a la claridad de los debates: "Si logramos hacer un espacio en donde podamos aclarar noticias y conversar en profundidad respecto de ellas para que a la gente le queden claras, creo que podemos ser un gran aporte".

Por su parte, Allison Göhler respaldó este enfoque, agregando que la meta del programa es lograr un equilibrio entre la entrega de datos duros y el acompañamiento diario. "La idea es entregar información, pero también dándole un toque de apoyo y entretención a toda la gente", señaló, destacando que las cinco horas de transmisión serán un espacio múltiple para que cada miembro del panel aporte desde sus fortalezas.

Finalmente, Roberto Cox se alineó con la idea de defender un sello propio y descartó de plano la opción de mirar hacia los canales rivales o replicar fórmulas ajenas.

"Creo que sería un error imitar a cualquier conductor de matinales. Nosotros tenemos que tener nuestro estilo; si vas a imitar a alguien, probablemente no te va a salir bien la imitación y vas a perder por todos lados", sentenció el periodista, concluyendo que la sintonía llegará de forma orgánica si se mantiene la transparencia en el estudio.