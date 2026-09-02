"Ironía, humor y cierto espíritu crítico": Furor por los creativos GC en las noticias de CHV

Furor han causado los ingeniosos GC (generador de caracteres) de las noticias de Chilevisión, que permiten dar un mayor alcance a las informaciones con comentarios irónicos y hasta mordaces.

Desde el viralizado "Mara Sedini habló más que cuando era vocera", en relación con la polémica entrevista con "Sin Filtros" de la exministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), los textos en las huinchas de la parte baja de la pantalla se han convertido en otro protagonista de las noticias de la estación de Machasa.

"Son frases cargadas de humor, que tienen ironía, que a veces utilizan el sarcasmo, que tienen un ánimo de sorprender, no de dañar y aportar algún ángulo crítico", explicó a LUN el editor del noticiero central de CHV, Hugo Marcone, quien dio el primer paso para que los GC salieran de la formalidad.

Todo comenzó con la mencionada entrevista de Sedini, recordando que "estaba en switch y le digo a César Vera (otro editor): 'La Sedini está hablando más que cuando era vocera… pon ese GC'. Y salió al aire, pero no se me ocurrió antes y fue cuando vi la nota".

Luego de ese punto de partida, que terminó por masificarse, el equipo empezó a hacer más frecuente la aparición de los llamativos GC, siendo ahora un protagonista más de la información.

Eso sí, Marcone puso un límite respecto a qué noticias no pueden tener estos GC cargados al humor. "Hay noticias en las que sencillamente, por más que se nos pueda ocurrir, por más que se nos pueda ocurrir, no proceden: tragedias donde hay pérdidas de vidas humanas o materiales", precisó.

Incluso, hay algunas informaciones donde resulta imposible dar con una ocurrencia que pase el filtro de la censura, como la detención de Rosamel Fierro Huenuman, donde "desde temprano comenzaron a circular, en el chat de los editores, como 15 ideas de GC con Rosamel Fierro… ninguna publicable".

El editor del noticiario central de CHV confirmó que los GC creativos se mantendrán, reconociendo que en el canal están "bien contentos con la respuesta que han tenido los GC, todos los días es un desafío generar algunos que sean ingeniosos o algunos que tengan ese espíritu crítico y esa mirada distinta".

"La idea es que, con mucho cuidado y criterio, algunas notas puedan empezar a tener un poquitito de esa gota de ironía, de humor, de cierto espíritu crítico. Pero hay que hacerlo con cuidado, porque aquí el gran riesgo es pegarse un costalazo y de los costalazos en medios de comunicación cuesta pararse, hay que ir de a poco", sentenció Marcone.