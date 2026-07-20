¿Cómo le fue en el rating a la final del Mundial 2026?

Este domingo se vivió la gran final de la Copa Mundial 2026, donde España logró el título de campeón gracias a un duro 1-0 frente a la friccionada defensa de la Argentina de Lionel Messi, que terminó sin bicampeonato.

Desde Chilevisión despidieron las transmisiones de la cita mundialista con cifras récord de audiencia, ya que el último partido del torneo se convirtió en lo más visto de la televisión chilena desde el inicio de la nueva medición (abril de 2025), con un rating de 3,37 millones de personas.

La atención de los televidentes nacionales se concentró completamente en el Mundial 2026, pues los 10 contenidos más vistos de la televisión chilena en lo que va del año corresponden a emisiones del máximo torneo de balompié, incluyendo la ceremonia de premiación al campeón.

Desde la señal de Machasa detallaron que 13,5 millones de personas siguieron el Mundial 2026 a través de CHV y sus plataformas digitales, alcanzando al 80 por ciento de la población chilena de cuatro años y más.

Los tres partidos más vistos en señal abierta fueron la gran final entre España y Argentina, con un alcance de casi 5,9 millones de personas y un rating promedio de 3,3 millones; el choque entre México e Inglaterra, del pasado 5 de julio, que alcanzó a 4,5 millones de televidentes y tuvo una sintonía promedio de 2,5 millones; y el partido entre Argentina y Suiza, con 4,7 millones de personas de alcance y un rating de 2,4 millones de espectadores.