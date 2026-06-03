JC Rodríguez y su desafío con "¿Volverías con tu ex? 2": "Es más complejo de lo que creía"

Julio César Rodríguez abordó en conversación con Cooperativa su primer gran desafío en Mega desde su llegada a la estación de Vicuña Mackenna, asumiendo la conducción del nuevo reality "¿Volverías con tu ex? 2" junto a Tonka Tomicic.

"Es un desafío hermoso, me lo tomo muy en serio, he tratado de poner lo mejor de mí acá", aseguró el conductor en contacto desde Perú, en medio de las grabaciones del reality que debuta este 8 de junio.

Durante el evento de lanzamiento de la nueva apuesta del canal, destacó haber tenido "a una gran maestra, que es Tonka, que ya lleva un tiempo haciendo programas acá donde estamos (en Mega), y la verdad es que es más complejo de lo que creía. Pensé que iba a dormir más y he dormido menos, los horarios a veces son insufribles, porque la casa está muy viva, todo es muy real. De pronto parece que vamos a terminar a las diez de la noche y llegamos a las cuatro de la mañana a la casa".

"Está trabajando, doy fe", complementó Tomicic.

Rodríguez reconoció que este formato de reality es "muy nuevo" para él, por lo que "si bien estoy acostumbrado a trabajar mucho, tengo siempre horarios muy fijos".

Y sinceró entre risas que "lo único fijo que hemos tenido hasta acá ha sido este contacto con ustedes, es lo único que se ha respetado el horario".

Pese a las dificultades para acostumbrarse a la forma de trabajo de un reality de esta escala, sí reconoció a Cooperativa estar "muy orgulloso de que este sea mi primer proyecto en Mega".

"Tengo toda la fe, creo que nos va a ir muy bien, porque el programa está superando nuestras propias expectativas", sentenció optimista.

Rodríguez arribó a la estación de Vicuña Mackenna tras dejar Chilevisión, canal del que fue parte por 13 años, integrándose no solo como animador de programas, sino que también como director creativo para diferentes proyectos multiplataforma.