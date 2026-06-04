JC Rodríguez y Tonka Tomicic revelaron hilarante "imprevisto" en "¿Volverías con tu ex? 2"

Aún no se estrena, pero el nuevo reality "¿Volverías con tu ex? 2" ya ha dejado "inesperados" momentos e hilarantes "imprevistos" en sus primeros días de grabaciones, tal como lo adelantaron a Cooperativa los animadores Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic.

En el evento de lanzamiento de la nueva apuesta de Mega, que marca el primer gran desafío para el comunicador en su llegada a la estación de Vicuña Mackenna, los conductores dieron cuenta de los intensos horarios del formato, que se está grabando en Perú, y de las situaciones que impiden tener horarios fijos.

Rodríguez reveló que durante la madrugada del miércoles "pasó algo super inesperado y ya eran como las una y tanto. Los dos (con Tonka) tenemos monitores en nuestro camarín de lo que pasa en el reality, estamos viendo el reality".

A pesar de que ya era de madrugada, el animador reconoció entre risas que "estábamos sentados ¡y no nos queríamos ir! No nos queríamos ir a descansar porque pasó algo tan inesperado, imprevisto: había un concursante en la piscina hablando solo".

"Casi llorando", complementó Tomicic, dando cuenta que hubo otra participante "que lloró también".

Pese a no poder adelantar quién fue el participante que protagonizó aquella curiosa escena en la piscina, sí dio cuenta que "decía '¡conchetumadre, por qué soy tan penca, por qué soy tan penca!', repetía ahí en la piscina a las una y media de la mañana… y nosotros teníamos que irnos, ¡y no nos queríamos ir!".

"Son verdaderas teleseries"

Tomicic destacó la espontaneidad que permite el formato, sosteniendo que "son verdaderas teleseries".

"Cada historia tiene un por qué, tiene un estilo, tiene un tono", señaló la animadora, por lo que "estamos seguros de que en algún momento de cada una de nuestras vidas y de la vida de los televidentes va a conectar, porque a quién no le han sido infiel, mentido, tú has mentido, has sido infiel, te has separado, aunque estés enamorado y viceversa".

"Todo eso se repite en cada una de las historias que hemos propuesto" en este reality, aseguró la conductora.

El reality "¿Volverías con tu ex? 2" se estrenará el próximo lunes 8 de junio en Mega, al término de la teleserie nocturna "Reunión de Superados".