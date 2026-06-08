Joaquín Méndez en su retorno a los realities: "Se cumple un ciclo"

El ex chico reality Joaquín Méndez conversó con Cooperativa sobre su retorno a los realities desde una faceta completamente nueva, siendo uno de los animadores de "¿Volverías con tu ex? 2" junto a Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic.

Tras ser uno de los participantes de la primera versión del reality show en 2016, protagonizando algunos de los momentos más recordados del programa junto a su expareja Camila Recabarren, el argentino reconoció que "nunca hubiese pensado estar de este lado (como animador), que se cumpla un ciclo, que se dé una vuelta de página".

"Tienes que estar con nosotros, ¿nos puedes acompañar?", fue la pregunta que recibió el trasandino cuando lo llamaron del proyecto de Mega, recordándole el haber vivido la experiencia de la primera versión del reality.

Además, con las grabaciones realizándose desde hace unas semanas en Perú, se sumaba otra dificultad que no existía en 2016: en febrero pasado se convirtió en padre junto a su pareja Amanda Martínez.

Desde el canal tuvieron aquello en consideración y, para compatibilizar la producción con la paternidad, "se abrió la posibilidad de poder ir una semana y volver (a Chile) una semana. Eso no sé si otros canales lo hacen, pero, de verdad, gracias por ese momento, porque de verdad quería estar en este proyecto".

"Lo viví (como participante en su primera versión), se dio la posibilidad de ir y turnarme con Julio (César Rodríguez), él estaba de acuerdo también, así que fue muy bueno para poder llevar esto a cabo, ¡y está bárbaro!", anticipó el argentino.

Las filtraciones: "¡No sé cómo lo hacen!"

Aunque recién se estrena este lunes, el reality show ha debido enfrentar la filtración de innumerables sucesos y conflictos que no han salido al aire, ni menos han sido difundidos por los canales oficiales de la estación de Vicuña Mackenna.

"¡No sé cómo lo hacen!", sinceró Méndez, pues una de las razones de grabar en Perú -concretamente, en Pachacamac, al sur de Lima, donde ya se grabó "El Internado"- "también tiene que ver para que no pase eso (las filtraciones) y yo me preguntó quién anda filtrando".

Considerando que el equipo del programa reúne cerca de 200 personas, tanto de Chile como del Perú, no se sabe quién anda filtrando los eventos del reality, por lo que el argentino sostuvo que "pasa en todos los realities, así que, bienvenidos sean".

"Si no puedes contra ellos, úneteles no más", enfatizó.

El Cuarto Oscuro "se viene fuerte"

Méndez también destacó algunas de las novedades que trae esta segunda versión de "¿Volverías con tu ex?", siendo la más llamativa el Cuarto Oscuro, donde las exparejas tendrán que arreglar sus cuentas.

"Ya han entrado participantes y se viene fuerte", anticipó el argentino.

Se suma también una piscina, "que no había antes", y un Confesionario, "que va a estar muy entretenido, donde uno puede dejar notas y van a ir apareciendo en la semana. Son notas anónimas, entonces se generan también conflictos".

De cara al estreno de este lunes en Mega, al término de la teleserie nocturna "Reunión de Superados", Méndez hizo sobresalir el formato de este reality, "de parejas, porque genera mucho morbo en el televidente".

"Nos pasó en el 1, nos pasó también con 'Amor a prueba', que fue muy exitoso. ¡Qué bueno que se dé este formato!", sentenció, esperando que la nueva versión de '¿Volverías con tu ex?" sea otro triunfo más.