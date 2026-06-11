Solabarrieta se lanza contra Carmen Gloria Arroyo: "Ha basado su carrera en el dolor de otros"

Fernando Solabarrieta salió en defensa de su hijo Nicolás y arremetió contra Carmen Gloria Arroyo, quien cuestionó la mediática ruptura del joven con Valentina "Guarén" Torres.

Todo ocurrió en el reality "¿Volverías con tu ex? 2", donde la abogada llegó para liderar una dinámica en la que las exparejas presentaron los motivos detrás del fin de sus relaciones.

En este contexto, el rostro de Mega juzgó duramente al exfutbolista, señalándolo como el mayor responsable de su quiebre con la influencer.

"Cuando uno reconoce que cometió un error y al mismo tiempo se enoja con la otra persona, lejos de pedir disculpas, agrava el error", dijo Arroyo a Solabarrieta, quien se retiró molesto. Asimismo, amenazó con dejar el programa.

Fernando Solabarrieta se lanza contra Carmen Gloria

Tras este episodio, el periodista deportivo se refirió a la situación en Radio La Metro, lanzándose contra la abogada por insinuar que Nicolás había maltratado a su expolola.

"Carmen Gloria Arroyo que ha basado su carrera en el dolor de otras personas, en eso gana plata, profitando de gente sencilla, humilde, con poco conocimiento judicial, y los enfrenta y gana plata de esa manera. Ella tiene la tupé de querer instalar que mi hijo es maltratador", partió diciendo.

Bajo esta línea, el comunicador aseguró que no conoce "a nadie que trate tan bien a las mujeres como mi hijo, tanto porque no ha dicho lo que debería decir para defender a la que fue su polola".

"Una cosa es decir algo y otra insinuar un delito, más encima de una persona que es completamente lo contrario (...) Todo tiene un límite en la tele. Ella quiere elaborar un discurso de mierda, como lo ha hecho toda la vida ella", añadió.

Finalmente, Fernando afirmó que "por primera vez en mi vida voy a evaluar acciones judiciales. Mira que han hablado weas de mí, y de mi mujer también, pero con mi hijo no se metan, menos insinuando algo que es un delito, eso es muy grave, sobre todo en los tiempos que corren".