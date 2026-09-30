Sebastián "Lindorfo" Jiménez vuelve a Mega con programa centrado en mascotas
El veterinario se hizo conocido a nivel nacional durante su paso por Mega en los 2000.
El veterinario se hizo conocido a nivel nacional durante su paso por Mega en los 2000.
El canal Mega anunció la incorporación del veterinario Sebastián "Lindorfo" Jiménez tras 18 años de ausencia.
El también animador volverá con su nuevo programa "Mi humano y yo", un espacio que "tendrá como eje historias protagonizadas por mascotas extraordinarias y los humanos que luchan por ellas, las cuidan y dan una nueva oportunidad", explicó la señal.
Este hito marcará el retorno de "Lindorfo" a las pantallas de Mega, donde alcanzó reconocimiento nacional gracias a su trabajo entre 2002 y 2008 en programas como "La Ley de la Selva" y "Morandé con Compañía".
El estreno de "Mi humano y yo" se producirá este sábado 3 de octubre a las 15:00 horas.