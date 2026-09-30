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Tópicos: Magazine | Televisión

Sebastián "Lindorfo" Jiménez vuelve a Mega con programa centrado en mascotas

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Autor: Redacción Cooperativa

El veterinario se hizo conocido a nivel nacional durante su paso por Mega en los 2000.

Sebastián
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El canal Mega anunció la incorporación del veterinario Sebastián "Lindorfo" Jiménez tras 18 años de ausencia.

El también animador volverá con su nuevo programa "Mi humano y yo", un espacio que "tendrá como eje historias protagonizadas por mascotas extraordinarias y los humanos que luchan por ellas, las cuidan y dan una nueva oportunidad", explicó la señal.

Este hito marcará el retorno de "Lindorfo" a las pantallas de Mega, donde alcanzó reconocimiento nacional gracias a su trabajo entre 2002 y 2008 en programas como "La Ley de la Selva" y "Morandé con Compañía".

El estreno de "Mi humano y yo" se producirá este sábado 3 de octubre a las 15:00 horas.

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