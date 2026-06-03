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Tópicos: Magazine | Televisión

Seguidores de "Sin Filtros" en furia por la llegada de Felipe Bianchi a la conducción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Se jodió ese programa" fue uno de los comentarios tras el despido del conductor Gonzalo Feito.

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 Sin Filtros

"Ustedes se deben estar preguntando en este momento lo mismo que yo, ¿qué hace este hueón acá?", dijo Bianchi.

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Los seguidores de "Sin Filtros" quedaron impactados con la ausencia de Gonzalo Feito en la conducción del programa de corte político, ya que el conductor fue despedido y fue reemplazado en el capítulo de este martes por su ex compañero de "CQC" Felipe Bianchi.

El periodista y rostro de deportes sorprendió a todos al aparecer en el capítulo de este martes, siendo consciente de aquel impacto al decir: "Ustedes se deben estar preguntando en este momento lo mismo que yo, ¿qué hace este hueón acá?".

"La vida es así, la vida tiene muchas vueltas, pero estoy feliz de estar conduciendo", sinceró Bianchi, dando cuenta que su debut en la conducción dice relación con el arranque de "Sin Filtros Mundial", espacio centrado en el Mundial de Fútbol y se estrenará el próximo lunes 8 de junio.

La audiencia y los fieles seguidores del programa de debate político reaccionaron con furia ante la llega de Bianchi a "Sin Filtros", pues el periodista ha sido crítico de la ultraderecha y fue una de las voces que llamó a votar por la opción "Apruebo" en el plebiscito constitucional de 2022.

La fanaticada criticó con dureza a Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, uno de los productores ejecutivos del espacio, por haber despedido a Feito, con comentarios que iban desde "se jodió ese programa" a "este es zurdo".

En redes sociales, la llegada de Bianchi se tomó la discusión, con muchos espectadores asegurando que "hoy 'Sin Filtros' falleció" y que "terminó como nació y vivió: a gritos", además de calificar al periodista como "zurdo octubrista" y hacer un llamado a no seguir viendo el programa hasta que Feito regrese en la conducción.

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