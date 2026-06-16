Comenzaron las grabaciones de la temporada 3 de "The Pitt": Esto es lo que se sabe

Un nuevo y dramático turno está por comenzar en "The Pitt", confirmándose este martes el inicio de las grabaciones de la tercera temporada del exitoso drama médico de HBO Max.

Con un regreso esperado para inicios del 2027, en la primera quincena de enero del próximo año, habrá algunos cambios en la acontecida sala de urgencia.

El nuevo ciclo se desarrollará en noviembre, justo antes de las fiestas de fin de año y pocos meses después de los eventos de la segunda temporada, que tuvo lugar en el festivo del 4 de julio.

Noah Wyle, quien da vida al experimentado y agobiado doctor "Michael 'Robby' Robinavitch", volverá de su sabático en esta tercera temporada, confirmándose también el retorno de Sepideh Moafi ("Baran Al-Hashimi"), Katherine LaNasa ("Dana Evans"), Shawn Hatosy ("Jack Abbot"), Patrick Ball ("Langdon"), Taylor Dearden ("Mel King"), Fiona Dourif ("Cassie McKay"), Isa Briones ("Santos"), Gerran Howell ("Whitaker") y Laëtitia Hollard ("Emma Nolan").

Mientras que Shabana Azeez, que da vida a la joven doctora "Victoria Javadi", tendrá una menor presencia en la sala de urgencia al pasar al departamento de psiquiatría del hospital. Por su parte, Ayesha Harris, quien interpreta a la doctora "Parker Ellis", residente senior del turno nocturno, pasa a tener un rol mayor en la próxima temporada.

También se esperan breves apariciones de Lucas Iverson ("James Ogilvie") e Irene Choi ("Joy Kwon").

Por su parte, Supriya Ganesh, que dio vida a la doctora "Samira Mohan", no regresará en la tercera temporada a raíz de "una decisión dictada por la trama". Al ser un hospital universitario o de enseñanza, el recinto posee una rotación constante de residentes.

Lo que hace particular a esta serie creada por R. Scott Gemmill es su formato: cada episodio corresponde a una hora del turno en la sala de emergencias. Esto permite ver casi en tiempo real el proceso de espera, atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes en un ambiente que tiene poco presupuesto y mucha población que atender.