Sernapesca evalúa acciones contra "El Clan": Pangal Andrade encabezó inusual pesca de salmones

El programa "El Clan" de Canal 13 se encuentra nuevamente en el centro de la polémica por presuntas irregularidades en una actividad pesquera.

En imágenes emitidas en su último episodio, el espacio encabezado por Pangal Andrade mostró cómo el chico reality y su familia pescaban salmones con lanzas de madera fabricadas de manera artesanal en la Región de Los Lagos.

La inusual técnica llamó la atención de Sernapesca, entidad que ya anunció que estudiará acciones contra el programa debido a "la captura de salmones mediante métodos que podrían contravenir la normativa vigente de pesca recreativa".

A través de un comunicado señalaron que "Sernapesca está en conocimiento del caso y evaluando las imágenes y tomando contacto con el canal para determinar la eventual existencia de infracciones y adoptar las medidas administrativas y legales que correspondan".

Si bien sostuvieron que desde Canal 13 "nos indicaron que contaban con todos los permisos correspondientes", aseguraron que "de igual manera, sostendremos una reunión para revisar en detalle el acontecimiento y consideraciones a tomar en cuenta en futuras grabaciones que incluyan actividades de pesca".

Una nueva polémica de El Clan

El año pasado varios integrantes del programa fueron formalizados tras una denuncia de la Conaf por el uso de fuego en el Parque Nacional Hornopirén. En dicho caso alcanzaron un acuerdo en el Juzgado de Garantía de Hualaihue.