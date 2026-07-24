"Sí sabe de curvas": El irónico misil de Neme al Inspector Vallejo tras ácidas críticas a Karim Butte

José Antonio Neme nunca olvida, y es que, durante la última emisión de "Mucho Gusto", el animador lanzó sus dardos contra el Inspector José Miguel Vallejo, quien acusó una supuesta "homosexualización" en la pantalla chica.

Los dichos del ex PDI tuvieron lugar después de un despacho de Karim Butte en medio del temporal, donde el viento se llevó su paraguas. El viral impasse -que dio paso a bromas coquetas de parte del conductor-, molestaron a Vallejo, quien ccriticó a los comunicadores en redes sociales.

"El señor Neme representa un sector masivo de gente que opta por gustarse entre hombres", partió diciendo en redes sociales, para luego critcar la masculinidad en televisión: "Hoy día los varones que gustamos de las mujeres parecieran estar muy acallados, temerosos y subterráneos".

En esa misma línea, el exdetective cuestionó la virilidad de Butte y pidió un freno a este tipo de dinámicas en pantalla, asegurando que la televisión debe ser "al menos equilibrada, para que los niños que ven televisión tengan una opción clara y no les cuenten cuentos".

La irónica respuesta de Neme

Lejos de quedarse callado, el periodista aprovechó el despacho en vivo de este viernes -donde Butte cubría un kilométrico taco en la subida a Farellones- para enviarle un directo misil al exjefe policial.

Luego de que Karen Doggenweiler hiciera una observación sobre el sinuoso camino a la montaña, Neme tomó la palabra y disparó sin filtro contra el ex-PDI.

"Para tranquilidad del Inspector Vallejo, este hombre sabe de curvas. Para tranquilidad del señor Vallejo, que tanto le preocupa las tendencias de todas las personas que ven televisión, bueno, le mando un recado: quien sí sabe de curvas, especialmente femeninas, es Karim Butte, no yo, ni idea", cerró entre risas, poniéndole un irónico punto final a la controversia.