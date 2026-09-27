Son este domingo: la lista completa de nominados y dónde ver los MTV VMAs 2026

Este domingo 27 de septiembre se realizan los MTV Video Music Awards 2026, una de las noches más esperadas del calendario musical.
La gala tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, lo que marca el regreso de la premiación a esa zona por primera vez desde 2017. Además, será la primera vez que los VMAs se celebran en otoño (del hemisferio norte), ya que todas las ediciones anteriores se hicieron a fines del verano.
Las nominaciones se dieron a conocer el pasado 18 de agosto. En esa primera lista, Madonna encabezó con 11 menciones, seguida por Taylor Swift con nueve, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter sumaron siete cada una.
Sin embargo, el 18 de septiembre MTV anunció cuatro categorías sociales: Mejor Grupo, Mejor Video de Formato Largo, Mejor Álbum y Canción del Verano, cuya votación se realiza a través de las historias de Instagram del canal. Al día siguiente, se sumaron nuevos nominados a Mejor Álbum, lo que modificó el conteo final.
Con esas incorporaciones, Madonna quedó con 13 nominaciones, igualando la marca que Lady Gaga alcanzó en 2010 como la mayor cantidad de menciones para un artista en una sola edición. Le siguen Taylor Swift con 11, Sabrina Carpenter con nueve, Ariana Grande con ocho y Bruno Mars con siete, este último como el artista masculino más nominado del año.
Lo que se viene en la ceremonia
Madonna será la encargada de abrir la gala, en lo que será su primera presentación en vivo en los VMAs en 23 años. La última vez fue en 2003, cuando compartió escenario con Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott.
La lista de artistas confirmados para actuar también incluye a LISA, RAYE, Shaboozey, Gunna y Sienna Spiro, además de GENER8ION y Yung Lean, quienes debutarán en el escenario de los VMAs. La noche contará con dos homenajes especiales: Kacey Musgraves rendirá tributo a Dolly Parton, mientras que RAYE, Sombr y Teddy Swims harán lo propio con George Michael.
¿A qué hora y dónde ver los MTV VMAs 2026 en Chile?
La ceremonia comenzará a las 20:30 horas de Chile (19:30 horas del este de Estados Unidos), aunque la previa con la llegada de los artistas a la alfombra roja se podrá seguir desde las 19:30 horas.
En nuestro país, la gala se transmitirá en vivo por la señal de MTV en los sistemas de televisión de pago. Quienes no tengan cable podrán verla de forma gratuita a través del canal de MTV en Pluto TV, plataforma que además habilitó dos canales temporales dedicados a los VMAs con los videoclips nominados.
Para quienes prefieran verla después, la ceremonia estará disponible en Paramount+ a partir del lunes 28 de septiembre.
Lista completa de nominados a los MTV VMAs 2026
La mayoría de las categorías se definen por votación del público, mientras que las categorías técnicas (dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales) son elegidas por profesionales de la industria. En el caso de Mejor Artista Nuevo, la votación seguirá abierta durante la ceremonia.
Video del Año
- Ariana Grande: "hate that i made you love me"
- Bruno Mars: "I Just Might"
- GENER8ION: "STORM starring Yung Lean"
- Madonna: "Confessions II: The Film"
- Sabrina Carpenter: "Tears"
- Taylor Swift: "The Fate of Ophelia"
Artista del Año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del Año
- BTS: "Swim"
- Ella Langley: "Choosin' Texas"
- HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y REI AMI): "Golden"
- Madonna y Sabrina Carpenter: "Bring Your Love"
- Olivia Dean: "Man I Need"
- PinkPantheress y Zara Larsson: "Stateside"
- RAYE: "WHERE IS MY HUSBAND!"
Mejor Artista Nuevo
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor Colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice: "Chains & Whips"
- French Montana y Max B: "Ever Since U Left Me"
- Madonna y Sabrina Carpenter: "Bring Your Love"
- PinkPantheress y Zara Larsson: "Stateside"
- Shakira y Burna Boy: "Dai Dai"
- Teyana Taylor y Lucky Daye: "Hard Part"
Mejor Pop
- Ariana Grande: "hate that i made you love me"
- Charli XCX: "SS26"
- LISA feat. Kentaro Sakaguchi: "Dream"
- Olivia Rodrigo: "drop dead"
- Sabrina Carpenter: "House Tour"
- Tate McRae: "Nobody's Girl"
- Taylor Swift: "The Fate of Ophelia"
Mejor Hip Hop
- Cardi B feat. Kehlani: "Safe"
- Don Toliver: "E85"
- Drake: "Janice STFU"
- Megan Thee Stallion: "LOVER GIRL"
- Travis Scott: "DUMBO"
- Tyler, The Creator: "SUGAR ON MY TONGUE"
Mejor R&B
- Bruno Mars: "I Just Might"
- Chris Brown: "It Depends / Obvious"
- Dave y Tems: "Raindance"
- Justin Bieber: "Yukon"
- Kehlani: "Folded"
- Mariah the Scientist y Kali Uchis: "Is It a Crime"
Mejor Alternativo
- Geese: "Taxes"
- MGK y Fred Durst: "Fix Ur Face"
- Noah Kahan: "The Great Divide"
- Olivia Rodrigo: "The Cure"
- Sombr: "Homewrecker"
- Tame Impala: "Dracula"
- Twenty One Pilots: "Drag Path"
Mejor Latino
- Anitta y Shakira: "Choka Choka"
- Bad Bunny: "Nuevayol"
- Fuerza Regida: "Tu Sancho"
- Karol G: "Papasito"
- Rosalía feat. Yahritza y su Esencia: "La Perla"
- Ryan Castro, Kapo y Gangsta: "La Villa"
- Shakira y Burna Boy: "Dai Dai"
Mejor K-pop
- BLACKPINK: "Jump"
- BTS: "Swim"
- CORTIS: "REDRED"
- KATSEYE: "Pinky Up"
- LE SSERAFIM feat. J-Hope: "Spaghetti"
- LISA feat. Kentaro Sakaguchi: "Dream"
Mejor Dance
- Bebe Rexha y Faithless: "New Religion"
- Harry Styles: "Aperture"
- Lady Gaga y Doechii: "RUNWAY"
- Madonna: "Confessions II: The Film"
- PinkPantheress y Zara Larsson: "Stateside"
- Slayyyter: "DANCE…"
- Tate McRae: "Nobody's Girl"
Mejor Country
- Ella Langley: "Choosin' Texas"
- Kacey Musgraves: "Dry Spell"
- Lainey Wilson: "Somewhere Over Laredo"
- Luke Combs: "Back in the Saddle"
- Shaboozey: "Cowgirl"
- Stella Lefty: "Boston"
- Tucker Wetmore: "Brunette"
Mejor Dirección
- Ariana Grande: "hate that i made you love me" (dirigido por Christian Breslauer)
- Bruno Mars: "I Just Might" (dirigido por Peter Hernandez y Daniel Ramos)
- GENER8ION: "STORM starring Yung Lean" (dirigido por Romain Gavras)
- Madonna: "Confessions II: The Film" (dirigido por TORSO)
- Sabrina Carpenter: "House Tour" (dirigido por Sabrina Carpenter y Margaret Qualley)
- Taylor Swift: "Opalite" (dirigido por Taylor Swift)
Mejor Dirección de Arte
- Charli XCX: "SS26"
- Lady Gaga y Doechii: "RUNWAY"
- Madonna: "Confessions II: The Film"
- PinkPantheress y Zara Larsson: "Stateside"
- Sombr: "My Body Isn't Ready"
- Taylor Swift: "The Fate of Ophelia"
Mejor Cinematografía
- A$AP Rocky: "PUNK ROCKY"
- Ariana Grande: "hate that i made you love me"
- LISA feat. Kentaro Sakaguchi: "Dream"
- Madonna: "Confessions II: The Film"
- Shaboozey: "Cowgirl"
- Taylor Swift: "The Fate of Ophelia"
Mejor Edición
- Ariana Grande: "hate that i made you love me"
- Bruno Mars: "I Just Might"
- LISA feat. Kentaro Sakaguchi: "Dream"
- Madonna: "Confessions II: The Film"
- Sabrina Carpenter: "House Tour"
- Taylor Swift: "The Fate of Ophelia"
Mejor Coreografía
- GENER8ION: "STORM starring Yung Lean"
- Harry Styles: "Dance No More"
- KATSEYE: "Pinky Up"
- Madonna: "Confessions II: The Film"
- Tate McRae: "Nobody's Girl"
- Taylor Swift: "The Fate of Ophelia"
Mejores Efectos Visuales
- Ariana Grande: "hate that i made you love me"
- JISOO y Zayn: "Eyes Closed"
- Madonna: "Confessions II: The Film"
- PinkPantheress y Zara Larsson: "Stateside"
- RAYE feat. Hans Zimmer: "Click Clack Symphony"
- Taylor Swift: "The Fate of Ophelia"
Mejor Grupo
- BLACKPINK
- BTS
- CORTIS
- FLO
- Fuerza Regida
- Geese
- KATSEYE
- Twenty One Pilots
Mejor Video de Formato Largo
- Charli XCX: "Music, Fashion, Film"
- Ella Langley: "Choosin' Texas"
- GENER8ION: "STORM starring Yung Lean"
- Madonna: "Confessions II: The Film"
Mejor Álbum
- Bruno Mars: The Romantic
- Drake: Iceman
- Ella Langley: Dandelion
- Harry Styles: Kiss All the Time. Disco, Occasionally
- Madonna: Confessions II
- Olivia Dean: The Art of Loving
- Olivia Rodrigo: you seem pretty sad for a girl so in love
- Sabrina Carpenter: Man's Best Friend
- Taylor Swift: The Life of a Showgirl
Canción del Verano
- Ariana Grande: "hate that i made you love me"
- Bruno Mars: "Risk It All"
- Charli XCX: "Camera"
- Ella Langley: "Choosin' Texas"
- KATSEYE: "Hootie Frutti"
- Latto feat. Doja Cat: "Okayyy"
- Morgan Wallen: "Been By Now"
- Olivia Dean: "So Easy (To Fall in Love)"
- Olivia Rodrigo: "Stupid Song"
- Sabrina Carpenter: "House Tour"
- Slayyyter: "brand new chanel$"
- Sombr: "Homewrecker"
- Stella Lefty: "Boston"
- Tame Impala y JENNIE: "Dracula"
- Taylor Swift: "I Knew It, I Knew You"