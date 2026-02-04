El icónico Madison Square Garden recibió la versión 150 del Westminster Kennel Club Annual Dog Show, la competencia canina más antigua de Estados Unidos y que además tiene miles de seguidores a través de la televisión.

Este 2026, el premio para el mejor del show fue "Penny", un Doberman Pincher que posó junto a su dueño, Andy Linton.

