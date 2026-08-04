Cata Vallejos tras la derrota en Miss Universo Chile: "No estoy triste"

Tras no lograr la corona en Miss Universo Chile 2026, la influencer Cata Vallejos celebró el triunfo de Dominga López y reconoció no estar triste, sino emocionada y feliz por la victoria de la representante de Viña del Mar.

La exCalle 7, que representó a Pucón -luego de la polémica por haber sido destituida como representante de La Reina-, se quedó con el tercer puesto en la competencia.

Pese a no convencer al jurado del concurso, Vallejos dijo estar "feliz" y "agradecida" por los resultados que la llevaron a ser una de las tres finalistas".

"De verdad lo que dice en pantalla es real, estoy muy feliz y agradecida por todo el cariño que me han mandado. Más que nada, no estoy triste, estoy emocionada, estoy muy feliz de que la Domi haya ganado", aseguró en conversación con Glamorama.

Además, sostuvo que López será "una excelente representante para nuestro país" en el certamen internacional a realizarse en Puerto Rico.

"Tiene una oratoria maravillosa. Es una mujer integral. Y estoy muy contenta de su triunfo y ahí vamos a estar apoyándola, obvio", aseveró.

La ganadora de Miss Universo Chile no solo se llenó de elogios por su desempeño en el concurso, sino que además por su certera respuesta ante una pregunta en la que tuvo que abordar el polémico proyecto de ley "Escucha su corazón".