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Tópicos: Magazine | Tendencias | Concursos de Belleza

Tras suspensión por sistema frontal: Miss Universo Chile 2026 fijó fecha para galas finales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La catástrofe obligó a cancelar la transmisión de la semifinal del pasado domingo.

Tras suspensión por sistema frontal: Miss Universo Chile 2026 fijó fecha para galas finales
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La competencia ya definió a sus 20 semifinalistas.

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El popular concurso Miss Universo Chile vio impactada su realización a raíz de la contingencia por el sistema frontal que atraviesa el país, obligando a suspender la semifinal que iba a tener lugar el pasado domingo.

Desde la organización confirmaron las nuevas fechas de las galas finales que contarán con la animación de Julio César Rodríguez, con la semifinal a emitirse este domingo 26 de julio y la noche final a transmitirse el próximo domingo 2 de agosto.

El jurado de la competencia está integrado por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Karen Doggenweiler y Luis Jara, donde el público también tiene un voto clave en el camino para elegir a la representante chilena ante el mundo en el certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

Conozcan a las 20 semifinalistas de Miss Universo Chile 2026:

  • Roxana Muñoz - Miss Maipú
  • Josefina Flores - Miss Antártica
  • Antonella Pastenes - Miss Antofagasta
  • Fernanda Sepúlveda - Miss Padre Las Casas
  • Carla González - Miss Peñalolén
  • Javiera Pino - Miss Huechuraba
  • Catalina Vallejos - Miss Pucón
  • Sofía Arteaga - Miss La Reina
  • Claudia Kaempfe - Miss Machalí
  • Mariane Kiss - Miss Los Ángeles
  • Arantxa Ramírez - Miss Vitacura
  • Javiera Barrie - Miss Las Condes
  • María Victoria Gazale - Miss San Pedro de La Paz
  • Martina Avendaño - Miss Talca
  • Sofía Surriba - Miss Concepción
  • Krishna Sandoval - Miss Temuco
  • Dominga López - Miss Viña del Mar
  • Scarlette Hermosilla - Miss Lo Barnechea
  • Claudia Arteaga - Miss Rancagua (voto del público)
  • Victoria Jiménez - Miss Loncoche (voto del público)

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