Tras suspensión por sistema frontal: Miss Universo Chile 2026 fijó fecha para galas finales
La catástrofe obligó a cancelar la transmisión de la semifinal del pasado domingo.
La competencia ya definió a sus 20 semifinalistas.
La catástrofe obligó a cancelar la transmisión de la semifinal del pasado domingo.
La competencia ya definió a sus 20 semifinalistas.
El popular concurso Miss Universo Chile vio impactada su realización a raíz de la contingencia por el sistema frontal que atraviesa el país, obligando a suspender la semifinal que iba a tener lugar el pasado domingo.
Desde la organización confirmaron las nuevas fechas de las galas finales que contarán con la animación de Julio César Rodríguez, con la semifinal a emitirse este domingo 26 de julio y la noche final a transmitirse el próximo domingo 2 de agosto.
El jurado de la competencia está integrado por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Karen Doggenweiler y Luis Jara, donde el público también tiene un voto clave en el camino para elegir a la representante chilena ante el mundo en el certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.