En el sector de Repollal Alto de la comuna de Guaitecas se realizó el sábado 15 de agosto la primera versión de la Fiesta del Curanto Bajo la Lluvia, encuentro organizado por la municipalidad local y que busca "poner en valor la gastronomía y las tradiciones locales, además de generar una nueva instancia de participación y encuentro para las familias de la zona".

Tal como dice su nombre, la celebración se centró en la preparación de un curanto, a cargo de la Agrupación 4 Vientos, con la particularidad de que se hizo en plena temporada de invierno, pues habitualmente este cocimiento típico se realiza en verano.

La jornada contempló también un espectáculo musical con participación de artistas y agrupaciones locales, tales como Entre Canales Sureños, Alonso Quediman y Paola Remolcoy; y buscará consolidarse como un evento anual que amplié la oferta de actividades turísticas en la zona norte de la Región de Aysén, justo al sur de Chiloé.

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