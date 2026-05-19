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"Talibán económico", "bueno para las colusiones": Diputados arremetieron contra Quiroz en la Cámara

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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En la previa de su esperada votación en general, 116 diputadas y diputados participaron del debate en la Sala de la Cámara Baja en torno al proyecto de reconstrucción del Gobierno de Kast.

La sesión de este martes estuvo marcada por reclamos directos hacia el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, así como por críticas de lado y lado por la tramitación previa de la cuestionada iniciativa.

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