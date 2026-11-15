Tal como ha sido tradición desde sus inicios, la final del campeonato mundial de League of Legends, Worlds, inicia con un espectacular show musical y la edición 2026 no fue la excepción, teniendo de vuelta a sus bandas virtuales en el escenario del mayor evento del emblemático videojuego de Riot Games.

Los grupos K/DA, formado por MIYEON y SOYEON de i-dle junto a Sophie Powers y Mimi Webb, y True Damage, compuesto por Coco Jones, Vic Mensa, la mexicana Sofía Reyes y nuevamente SOYEON, encendiendo la previa a la final entre los equipos de Bilibili Gaming y Gen.G Esports.

No solo sonaron el hit "Firestarter" y el himno del mundial, "Know your name", sino que también se dejaron escuchar clásicos de los inicios de K/DA como "POP/STARS".

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