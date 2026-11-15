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Gales sacó aplausos con su épica respuesta al haka de los All Blacks

Publicado: | Fuente: Unión de Rugby de Gales (YouTube)
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La selección de rugby Gales cortó una sequía de 73 años ante Nueva Zelanda con un triunfo de 38-28 en Cardiff por la Nations Championship, pero la imagen del encuentro se dio antes del inicio, con la respuesta de los europeos al tradicional haka oceánico.

Mientras los All Blacks llevaban a cabo su ritual, los “dragones rojos” aprovecharon su localía para dejar una imponente imagen de luces rojas. La postal sacó aplausos tanto de los fanáticos de la ovalada como de los usuarios no especializados en redes sociales.

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