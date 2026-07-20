"Teamfight Tactics" da el gran salto al independizarse de "League of Legends"

Riot Games está apostando alto con su popular videojuego de estrategia "Teamfight Tactics", mejor conocido como "TFT", ya que en las próximas semanas dará el gran salto al independizarse completamente del título que lo inició todo, "League of Legends" ("LoL"), junto con el lanzamiento su nuevo set que se llamará "Tierras Encantadas" ("Enchanted Wilds"). Cooperativa conversó con los desarrolladores del emblemático estudio de videojuegos respecto al set número 18 de "TFT" y su mayor actualización a la fecha: en agosto dejará su motor compartido con "League of Legends", Hextech, para pasar a Unreal. Mismo juego, motor completamente nuevo, y "no siempre fue ese el plan, para nada", aseguró David Capretto, líder de producción de Unreal, ante nuestra consulta sobre el gigantesco salto que dará el videojuego de estrategia.

En la conversación, Capretto explicó que "al principio, nuestra prioridad era cómo hacer que esto funcionara realmente bien en Hextech, ya que desarrollamos el juego muy rápido, pero el tema -cambiar a Unreal- pasó a formar parte de la conversación hace unos cinco años, cuando empezamos a darle vueltas en nuestra cabeza y, en realidad, se trata de la flexibilidad y la capacidad de 'TFT' para desarrollarse de la forma que queríamos".

Desde Riot Games dieron cuenta del potencial a largo plazo de "TFT" y fue recién ahí cuando el equipo de desarrollo puso en marcha los planes para independizarse de "League of Legends".

"El principal cambio para el equipo es aprender a usar Unreal", indicó Capretto, dando cuenta de que lo más difícil fue "asegurarnos de que todo el mundo tenga las habilidades necesarias para poder hacer el trabajo".

Respecto a las ventajas, ahora tendrán un nivel de flexibilidad que antes no tenían al depender mucho del videojuego original: "Cuando trabajábamos con Hextech, debíamos tener mucho cuidado de que lo que hacíamos no afectara a 'League of Legends', y lo mismo ocurría a la inversa. En 'League' también debían tener cuidado y asegurarse de no hacer nada que pudiera afectarnos negativamente".

"Al pasarnos a Unreal, ese tipo de dependencia desaparecerá, así que podremos ser un poco más flexibles y un poco más innovadores", valoró el líder de producción de Unreal, aunque los cambios más notorios recién se verán a futuro, desde el 2027 en adelante, cuando hayan agarrado el ritmo al motor Unreal sin depender de lo que ocurra en "LoL".

"Creo que esa innovación comenzará a verse más adelante, hacia 2027 más o menos, porque todavía estamos asimilando lo que Unreal implica para nosotros y cómo podemos dominar su uso y todo ese tipo de cosas. Pero estoy muy ilusionado con el futuro y creo que se debe principalmente a que hemos superado esa dependencia y ahora podemos empezar a experimentar un poco en nuestro propio entorno, algo que no teníamos la posibilidad de hacer mucho cuando compartíamos un motor", valoró un entusiasmado Capretto.

"Tenemos varios superpoderes"

No habrá cambios mayores en lo que respecta a la jugabilidad con el cambio de motor, ni tampoco se modificarán los ciclos de actualizaciones y parches, pero los jugadores empezarán a notar las ventajas con su set 18, "Tierras Encantadas", en agosto.

Ese será tan solo el comienzo de la nueva era con Unreal, yendo de la mano con la temática ambientada en un bosque místico rebosante de magia ancestral, bestias colosales y espíritus adorables.

Acá tendremos la incorporación de la nueva mecánica de los "Elementales", seres mágicos que aparecen en las tiendas y ofrecen una fuente de poder temporal de un solo uso, además de una mayor libertad de armar composiciones de Campeones y el regreso de un emblema de "TFT": los Carruseles, las rondas especiales de selección compartida que habían sido reemplazadas por el "Reino de los Dioses" en su anterior set, "Dioses del Espacio".

Los "Elementales", la nueva mecánica que trae el futuro set "Tierras Encantadas". (Foto: Riot Games)

"Tenemos varios superpoderes. El más importante es que siempre nos esforzamos por mejorar en todos los aspectos", señaló Alex Cole, responsable de gameplay, adelantando que siguen "trabajando en todos nuestros sistemas para que sean los más divertidos posibles y nunca nos conformamos con lo que ya tenemos".

La llegada de Unreal "nos va a abrir muchas puertas en cuanto a la jugabilidad, en términos de... He visto lo que estamos preparando en las próximas expansiones, y solo con lo que Unreal nos permite hacer con los Aumentos o los Campeones, estoy muy emocionado por tener nuevas bases de diseño con las que jugar en el futuro".

A ello se suma el primer evento conjunto entre "TFT" y el juego de cartas coleccionables "Riftbound", a realizarse del 11 al 13 de diciembre en Las Vegas. Se trata del Festival de la Convergencia, que reunirá en un mismo lugar dos importantes torneos, el TFT Vegas OPEN y el Campeonato Regional de Norteamérica de "Riftbound".

"Durante los primeros dos o cuatro años, nadie estaba realmente seguro de si esto iba a ser algo que durara siete, nueve o diez años. Creo que estamos bastante seguros de que así será con la base de jugadores que tenemos", sentenció Capretto, optimista del futuro de "TFT".