Afganistán acusó a Pakistán de atacar centro de rehabilitación en Kabul
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Las autoridades de Afganistán acusaron que una serie de ataques aéreos paquistaníes en la ciudad de Kabul, en Afganistán, afectaron al Hospital Omid, un centro de rehabilitación de drogadictos con un total de 400 civiles, antes conocido como "Camp Pheonix", instalación que sirvió como base de entrenamiento para las tropas de Estados Unidos y la OTAN desde 2003 hasta 2021.
Pakistán afirmó atacar bases del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), al que acusa de perpetrar ataques dentro de su territorio. Según el ministro de Información, Attaullah Tarar, las llamas y explosiones en cadena confirman que se golpeó un almacén de armamento pesado.
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