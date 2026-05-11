Un incendio afecta este lunes a una casona patrimonial en la intersección de República con Salvador Sanfuentes, en el centro de Santiago, movilizando a 21 compañías del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia ha provocado restricciones de tránsito en el cuadrante que incluye Sazié y Echaurren, así como la evacuación preventiva de personas en el barrio universitario afectado por el siniestro.

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