La mañana del domingo 10 de mayo, en pleno Día de la Madre, aterrizó en Mataveri el Boeing 767 del Grupo de Aviación N°10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que transportó hasta Rapa Nui a especialistas del área de salud y de apoyo institucional, y también de organizaciones públicas y privadas, quienes desarrollarán junto a facultativos del Hospital Hanga Roa y del Servicio de Salud Metropolitano Oriente el XXVIII° Operativo Médico-Dental 2026, durante toda la semana.

Así, la institución armada trasladó a médicos, odontólogos, enfermeros, técnicos de nivel superior en Enfermería y Odontología, personal del área logística y de apoyo, con el fin de proporcionar "una atención acorde a las reales necesidades de los habitantes de Rapa Nui".

En el vuelo táctico también se trasladaron más de 12 toneladas de carga entre fármacos, insumos, equipamiento médico, soporte de vida al personal y profesionales de la salud.

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