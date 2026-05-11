La banda Jonas Brothers tuvo un emotivo reencuentro con Chile este domingo, en el marco de su gira "Greetings from your Hometown". Si bien la propuesta apela fuertemente a la nostalgia -tal como lo hicieron en su visita de 2024-, esta gira muestra una faceta mucho más relajada y de confianza de los hermanos sobre el escenario, demostrando una madurez que se refleja en la complicidad con sus seguidores quienes se mantienen fieles a través de los años. Aún quedan tickets disponibles para su segundo show de este lunes 11 de mayo.

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