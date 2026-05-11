El exportero Claudio Bravo valoró la oportunidad de jugar un duelo por el equipo de leyendas de FC Barcelona ante Real Madrid, en Miami, y apuntó que "más allá del fútbol, queda el cariño de la gente, la energía vivida y esos momentos que te recuerdan por qué vale la pena compartir esta pasión".

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