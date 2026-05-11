Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.8°
Humedad12%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Bravo tras partido en Miami: vale la pena compartir esta pasión

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El exportero Claudio Bravo valoró la oportunidad de jugar un duelo por el equipo de leyendas de FC Barcelona ante Real Madrid, en Miami, y apuntó que "más allá del fútbol, queda el cariño de la gente, la energía vivida y esos momentos que te recuerdan por qué vale la pena compartir esta pasión".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados