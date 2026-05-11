Palestino amargó a Limache y celebró en La Pintana su primer triunfo en la Copa de la Liga
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Palestino celebró este lunes en el Municipal de La Pintana su primer triunfo en la Copa de la Liga, al remontar por 3-2 ante Deportes Limache, una derrota amarga para los tomateros, ya que el resultado los dejó eliminados en el Grupo C, clasificando O'Higgins a la siguiente fase.
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