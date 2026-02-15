Cerca de un centenar de familiares de personas detenidas en El Salvador, que defienden la inocencia de sus parientes, protestaron este domingo contra los juicios masivos de personas arrestadas en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, denunciando irregularidades en los procesos.

Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos contra supuestos miembros de pandillas, en audiencias que pueden mantenerse abiertas de forma indefinida.

"Lo que el gobierno está tramando es un genocidio: agrupar a inocentes junto con verdaderos criminales", acusó Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), durante la marcha por San Salvador, y aseguró que el Ejecutivo de Nayib Bukele "no tiene intención de liberar a los inocentes".

Según el activista, "el nivel de pruebas es casi nulo" en los casos que busca visibilizar el MOVIR, pero además "no se permiten testigos de descargo o que den fe de la inocencia", y los abogados defensores no son notificados con suficiente tiempo de la realización de audiencias.

Desde 2022, el gobierno de Bukele ha capturado a más de 90.000 supuestos pandilleros, pero también reconoce la detención de al menos 8.000 inocentes. A su vez, ONGs registran más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, y que unas 480 personas han fallecido en custodia del Estado.

LEER ARTICULO COMPLETO