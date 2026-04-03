Argentina ofrece recompensa por información sobre Galvarino Apablaza

El Gobierno argentino ofreció este viernes una recompensa de 13 millones de pesos chilenos para quienes aporten datos útiles sobre el exfrentista Galvarino Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, en 1991 y asilado en el país trasandino desde hace décadas.

La Justicia argentina dictó el pasado miércoles una orden de detención con fines de extradición contra el exguerrillero, tras lo cual efectivos policiales se presentaron en el domicilio de Apablaza, pero no lograron detenerlo ya que no se encontraba allí.

Una recompensa de 20 millones de pesos fue anunciada por el Ministerio de Seguridad Nacional este viernes para todos quienes, "sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra".

La medida fue anunciada después de que Chile pidiera a Argentina "mayores esfuerzos" para hallar al exguerrillero y en la antesala de la visita del Presidente José Antonio Kast a Buenos Aires, el próximo lunes, donde tiene previsto reunirse con su par argentino.

Permanencia en Argentina

Apablaza, de 75 años, llegó a Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 ante un pedido formal de Chile para que fuera devuelto a su país, se encuentra en libertad desde 2005.

En 2010, durante el Gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), y tras un fallo judicial a favor de su extradición, obtuvo el estatus de refugiado, que fue revocado durante la Presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

Según detalló el Ministerio de Seguridad de Argentina, la sentencia de extradición que había permanecido en suspenso debido a los recursos de apelación y las impugnaciones presentadas por la defensa de Apablaza, pudo ser ejecutada el miércoles debido a la "inconducta procesal" del acusado, que "habría dejado de estar a derecho en ese juicio", tramitado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1.

Tras su victoria electoral, en diciembre pasado, Kast ya viajó a Buenos Aires, donde se reunió con Milei y le expresó su deseo de que Apablaza fuera juzgado en Chile, donde está procesado por el asesinato de Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, hijo del fallecido dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards.

UDI: "Seguiremos dando la pelea"

De cara a acompañar al Mandatario en su gira por Argentina, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, reafirmó que la fuga de Apablaza "es muy dolorosa, pero seguiremos dando la pelea por que los asesinos de Jaime Guzmán estén tras las rejas y cumplan una pena de cárcel, ojalá en Chile".

Con respecto a las actividades del gremialismo durante la visita, el exdiputado adelantó que "estaremos en la Embajada con los abogados chilenos que llevan adelante esta causa, y estamos coordinando una serie de reuniones no solamente para interiorizarnos, sino que para ver cómo aportar desde Chile a la persecución de este asesino".

"El exencargado del FPMR, autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, debe pagar con cárcel la culpabilidad que tiene", remató el dirigente.

Desde la oposición, el diputado PPD Raúl Soto, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, opinó que "hay responsabilidades compartidas entre Chile y Argentina" en el escape del exfrentista, "porque nuestro país anticipó públicamente, y de manera ingenua, una operación internacional, poniendo en riesgo su resultado y el objetivo buscado".

No obstante, "creo que no sirve de nada avanzar en conflictuar las relaciones diplomáticas con un país vecino y hermano, (sino que) hay que repartir las responsabilidades como correspondan, y tratar de buscar una solución a esta problemática", planteó.