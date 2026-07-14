Argentina suma 16,8% de inflación en lo que va de 2026

El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina tuvo un alza de 1,9% en el mes de junio, con lo que la inflación acumulada en el primer semestre del año llegó a 16,8%.

En un año móvil, el IPC anota 33,5%, con dos meses en leve aceleración, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo al informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 1,4% en comparación con mayo, mientras que los servicios subieron el 2,9%, unos datos que ascienden al 29,4 % y el 42,4 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las alzas mensuales registradas en junio destacan las del sector de recreación y cultura (4,2%), como consecuencia de los aumentos en paquetes turísticos, seguido por los gastos de vivienda, agua, electricidad y gas (3,3%).

En tanto, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 1,3% con respecto a mayo.

En 2025, el IPC trasandino marcó 31,5%, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8% de 2024; pero que igualmente no logrará llegar a la meta del gobierno de Javier Milei, que proyectó para 2026 un IPC de 10,1%.