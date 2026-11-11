Tras más de 20 años sin registros, y gracias a un sistema de cámaras-trampa implementado por Parque Cordillera, se logró captar la presencia en el Parque Aguas de Ramón del gato andino (Leopardus jacobita), considerada una de las especies más amenazadas de Sudamérica.

La quebrada homónima, entre las comunas de La Reina y Las Condes, sumó entre junio y octubre más de 760 noches-cámara de monitoreo, gracias a una docena de unidades de filmación, y permitieron apreciar al menos un ejemplar de gato andino en el parque.

La conclusión se sustenta en tres registros independientes captados durante el monitoreo de una de las cámaras que ya fue analizada. Si bien las imágenes confirman la presencia del felino en distintas oportunidades, aún no es posible determinar si corresponden a un mismo individuo o a ejemplares diferentes, análisis que comenzará ahora como parte de una segunda parte del proyecto, detalló el parque.

Además del gato andino, las cámaras han registrado fauna característica de la zona, como vizcachas (una de las especies de las cuales se alimenta el gato andino), zorros culpeo y degús, entre otras especies.

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