Argentina activa "alerta máxima" en fronteras con Brasil tras letal operación policial en Río de Janeiro

La ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich, anunció este miércoles que activará una alerta máxima en las fronteras de su país con Brasil, tras la operación policial contra la banda Comando Vermelho, lanzada el martes en Río de Janeiro y que dejó más de un centenar de muertos.

"Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar, de la centralidad del conflicto en Río", afirmó la ministra en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

Bullrich agregó que "esa alerta máxima significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no" y aclaró que esta medida no afectará a turistas que quieran ingresar a Argentina.

"No vamos a mandar más fuerzas, vamos a armar lo que se llama un sistema de alerta", explicó, y puso especial énfasis en los cruces de la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier "desbande" que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro.



Poco después, la ministra publicó en X una orden con su firma en la que explicó que "esta alerta constituye una medida preventiva derivada de la teoría del 'desbande' que puede producirse" e instó a enviar "a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas que caracterizan a estos grupos narcoterroristas" para facilitar su identificación.

Además, solicitó que se activen contactos con fuerzas policiales de Brasil y Paraguay "para una tarea en conjunto a fin de garantizar el intercambio de información y las capacidades operativas".

Sangrienta operación policial

Esta medida se produce tras la sangrienta megaoperación policial lanzada este martes contra una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.

El balance de fallecidos llega a 132, según cifras de la Defensoría Pública, una institución que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, aunque el Gobierno regional solo ha confirmado 119 hasta ahora.

Entre los fallecidos hay cuatro policías y el resto, según las autoridades, son sospechosos de integrar bandas armadas que presentaron resistencia.

La operación se desarrolló el martes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona en la que viven 200.000 personas, y los enfrentamientos se extendieron a sector boscosa en los cerros que bordean estos barrios.

Esos bosques amanecieron este miércoles plagados de cadáveres baleados.

Durante la operación fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a 10 adolescentes, se decomisaron 119 armas y 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.