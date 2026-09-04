El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el jueves un endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que participen en la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, cuya soberanía se disputan Argentina y el Reino Unido.

Durante una cadena nacional, el mandatario advirtió que el proyecto petrolero Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, podría comenzar sus actividades durante los próximos meses.

"Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho", afirmó Milei, quien sostuvo que los habitantes del archipiélago "no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación", por tratarse -según su postura- de una población implantada en un territorio ocupado.

El jefe de Estado también anunció que aumentará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, destinada a reforzar las capacidades militares, logísticas y de telecomunicaciones de Argentina en el Atlántico Sur.

Además, enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y nuevas herramientas económicas y diplomáticas para responder ante actores que, a juicio del Gobierno, amenacen la seguridad del país.

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